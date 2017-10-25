عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات العراقية تلقي منشورات على القائم وراوه قبل معركة تحريرهما بغداد – سبأ :

القت القوات العراقية، اليوم الاربعاء، منشورات على مناطق القائم وراوه بالانبار تحمل توجيهات للمواطنين العراقيين بالابتعاد عن عصابات داعش الإرهابية مع قرب بدء العلميات العسكرية.



وقال مصدر امني عراقي ان الطائرات العراقية قامت خلال الساعات الماضية بإلقاء مئات الالاف من المنشورات على مناطق القائم وراوه والمناطق المحيطة بها في الانبار غربي العراق، تحمل توصيات للمواطنين بالابتعاد عن مقرات تواجد الارهابيين، موضحا ان المنشورات تحمل ايضا تحذيرات لعناصر عصابات داعش الإرهابية بترك القتال وتسليم أنفسهم للقوات العراقية والخضوع لمحاكمات عادلة.



وقال المصدر العسكري ان معركة استعادة مدينتي راوه والقائم اصبحت قريبة جدا بعد أن وضعت لها الخطط الكاملة وبانتظار اوامر القيادة العسكرية المشتركة لإعلانها.



سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ