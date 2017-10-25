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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:07:58ص
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ضبط كمية كبيرة من الذخائر في باجل بالحديدة
[25/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :
 تمكنت أجهزة الأمن بمديرية باجل في محافظة الحديدة من ضبط كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة المتوسطة والخفيفة ومعدات عسكرية.

وأوضح مدير أمن مديرية باجل المقدم صادق الزايدي أن أفراد النقطة التابعة لأمن المديرية ضبطوا خلال عملية التفتيش الروتينية للسيارات كمية كبيرة من ذخائر الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف هاون على متن شاحنة " دينا" تحمل أبقار وسيارة سنتافي كانتا متجهتين إلى محافظة ذمار.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص وامرأتين على متن السيارة السنتافي وشخصين آخرين على متن الدينا.

وبيّن المقدم الزايدي أن محاضر جمع الاستدلالات مع المتهمين كشفت عن ارتباطهم بآخرين في منطقة جميشة حيث تم مداهمة مخزن بمنطقة كيلو 16 وضبط كمية أخرى من الذخائر والقنابل بالإضافة إلى ضبط صاحب المخزن.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على المتهمين مع السيارتين والمضبوطات ومباشرة الإجراءات القانونية.

سبأ
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