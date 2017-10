15 Raids contre Saada et Najran [25/أكتوبر/2017]

SAADA, 25 Oct. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé 15 raids contre les diverses zones du gouvernorat de Saada et de Najran.



Une source militaire a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression a lancee quatre raids contre les zones d'Al-Fara'a au district de Kitaf.

La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé 11 raids contre les deux sites d'Al-Shourfah et d'Al-Shabakah à Najran.



