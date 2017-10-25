ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فيتامين د يساعد على الحد من الاصابة بمرض السكري كولورادو - سبأ :

أفادت دراسة جديدة اجراها باحثون من كلية كولورادو للصحة العامة بالولايات المتحدة بأن فيتامين /د/ يساعد على الحد من الاصابة بمرض السكري من النوع الاول.



ووضحت الدراسة التي نشرتها مجلة/ السكري/ أن الاطفال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين/ د / بالجسم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الاول مقارنة بالأطفال الذين لديهم مستويات مرتفعة منه.



وشملت الدراسة 376 طفلا مصابين بمرض السكري مقابل 1040 طفلا غير مصابين به وتم رصد مستوى فيتامين /د /بالدم لديهم.



ورصدت علاقة بين انخفاض مستوى فيتامين /د /بالدم وارتفاع خطر السكري من النوع الأول حيث يعجز الجسم عن انتاج معدل كاف من الانسولين مشيرة إلى أن فيتامين /د/ يتم الحصول عليه من اشعة الشمس والأسماك الزيتية والبيض.

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ