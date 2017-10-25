محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً منازل وسيارات المواطنين والمنشئات العامة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن غرب مدينة ذمار أدت أيضاً إلى تضرر إحدى السيارات ، كما شن غارة أخرى على مدرسة الحرس .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مثلث عاهم و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على مديرية عسيلان في شبوة .



وحسب المصدر شن طيران العدوان 11 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران و غارة على منطقة حامضة في جيزان .

سبأ [25/أكتوبر/2017]سبأ