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آخر تحديث: الأربعاء، 25 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:07:58ص
طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً منازل وسيارات المواطنين والمنشئات العامة .
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طيران العدوان يستهدف بـ 34 غارة ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
[25/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً منازل وسيارات المواطنين والمنشئات العامة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن غرب مدينة ذمار أدت أيضاً إلى تضرر إحدى السيارات ، كما شن غارة أخرى على مدرسة الحرس .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مثلث عاهم و 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على مديرية عسيلان في شبوة .

وحسب المصدر شن طيران العدوان 11 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران و غارة على منطقة حامضة في جيزان .

سبأ
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