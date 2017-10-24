ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:56:48م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة (مصحح )
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وعددا من قيادات الوزارة في قطاعاتها المختلفة.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
آخر الأخبار:
هجوم مباغت على مواقع مرتزقة العدوان بصرواح في مأرب
وكيل هيئة حماية البيئة: البيئة اليمنية تأثرت بشكل كبير جراء العدوان
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للعدو في جيزان وعسير
قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة (مصحح )
[24/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وعددا من قيادات الوزارة في قطاعاتها المختلفة.

وفي اللقاء أكد الدكتور لبوزة أن القطاع الزراعي عكس صورة رائعة من صور الصمود للشعب اليمني في وجه العدوان والحصار وذلك بإستمرار مشاريعه التنموية والتطويرية وخاصة في المجال الغذائي والزراعي الحيوي لليمن وصموده وتفويت الفرصة على الأعداء من استغلال العدوان والحصار لتركيع اليمنيين بإستمرار إعتمادهم على الخارج في غذائهم.

وقال " اليمن مجتمع زراعي ولابد أن يتداعى الجميع لتحقيق نسبة كبيرة من الإكتفاء الذاتي في المجال الغذائي لأن دول العدوان ومن ورائها أمريكا وإسرائيل تعمل على إستمرار العدوان وقطع سبل المعيشة وكل ما يمت بصلة لحياة الناس كي نبقى أمة مستهلكة وتابعة يسهل السيطرة عليها وانتهاك سيادتها والهيمنة على قرارها الحر المستقل".

ولفت إلى حرص المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ على دعم خطط وبرامج الوزارة خلال الفترة الحالية وبما يمكنها من تنفيذ برنامجها وتفعيل طاقاتها ومعالجة المشكلات والإستفادة من الجهود والخبرات التراكمية للقدرات والكفاءات في الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة.

واستعرض اللقاء الآليات التي ستعمل وزارة الزراعة والري من خلالها لتنفيذ برنامجها الإستثنائي في سياق برنامج حكومة الإنقاذ وما يتطلب ذلك من دعم المجلس السياسي الأعلى وتكامل الجهود في سبيل إحتواء تداعيات العدوان على القطاع الزراعي والعاملين فيه.

وتطرق اللقاء إلى الخطوات التنسيقية التي تقوم بها الوزارة مع المنظمات الدولية في الجانب الزراعي والغذائي وكذا ما تقوم به المنظمات من أدوار إنسانية تسهم بشكل فاعل في إحتواء التداعيات والآثار والصعوبات الآنية والمستقبلية على الموارد الزراعية والمائية.

ووقف اللقاء أمام المعالجات الممكنة لمشاكل المبيدات والأسمدة الزراعية وتأثيراتها على المخزون المائي والتربة الزراعية وسبل الإستفادة من الدراسات والبحوث في هذا الجانب وتعزيز جوانب الحماية والرقابة وعدم التهاون فيها .

وشدد اللقاء على أهمية الجودة في العمل والتخطيط، وصولا إلى تحقيق النتائج الملموسة من قبل المواطنين وبيئات العمل المستهدفة في برامج الوزارة وهيئاتها وقطاعاتها .

وأكد أهمية مضاعفة الجهود في مواجهة الطوارئ المتوقعة وغير المتوقعة والإرتقاء بالأداء بشكل مستمر والإستفادة من التهديدات التي فرضها العدوان وتحويلها إلى فرص يمكن البناء عليها كإدارة أزمة تعزز مسار الإدارة المستدامة في قطاع الزراعة والري.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
هجوم مباغت على مواقع مرتزقة العدوان بصرواح في مأرب
وكيل هيئة حماية البيئة: البيئة اليمنية تأثرت بشكل كبير جراء العدوان
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للعدو في جيزان وعسير
قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في ميدي
ضبط 14 مرتزقاً متهمين بالقتال مع العدوان
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في تعز
إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في بعدان بإب
طيران العدوان يش 15 غارة على صعدة ونجران
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للعدو السعودي ومرتزقته بنجران
العدوان السعودي على اليمن
قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يش 15 غارة على صعدة ونجران
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بحجة
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مدينة ذمار
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على عسيلان بشبوة
[24/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by