محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل هيئة حماية البيئة: البيئة اليمنية تأثرت بشكل كبير جراء العدوان صنعاء - سبأ :

أكد وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي أن البيئة اليمنية تأثرت بشكل كبير في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية جراء العدوان الغاشم على اليمن.



وقال الغزالي في فعالية إحياء اليوم العربي للبيئة واليوم العالمي للغذاء بصنعاء اليوم " إن الأمن الغذائي في اليمن شهد مزيد من التدهور حيث يعاني ما يقدر بـ 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 60 بالمائة من عدد السكان، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش".



وتطرق إلى حجم التدمير الذي تعرضت له البيئة البرية والزراعية والبحرية والساحلية جراء العدوان السعودي وإمعانه في استهداف المحميات الطبيعية والجرز اليمنية كما يحدث في جزيرتي " كمران ، وسقطری " من عبث واستنزاف جائر للبيئة فيهما متجاوزا كافة القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تهتم وتحافظ على البيئة".



وناشد وكيل حماية البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية للقيام بمسؤوليتها تجاه العدوان السافر وسرعة إيقافه وفك الحصار الظالم من أجل حماية البيئة وتوفير الغذاء والدواء للشعب اليمني.



وفي الفعالية التي نظمتها جامعة الرازي وعدد من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة القيت كلمات من قبل رئيسة منظمة الرقي بالبيئة نسيم المخلافي ورئيس الجامعة الدكتور قيس المحمدي وأستاذ الصحة العامة والسلامة البيئية الدكتور جواد الوبر استعرضت دور التوعية والتثقيف الصحي للحفاظ على البيئة والأسرة خصوصا في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية المتدهورة جراء العدوان.

سبـأ [24/أكتوبر/2017]سبـأ