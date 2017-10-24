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آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:56:48م
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قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للعدو في جيزان وعسير
[24/أكتوبر/2017]
جيزان - سبأ :

استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لجيش العدو السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعاً للجنود السعوديين في معسكر سلا بجيزان محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال والرمضة، فيما تم قنص جندي سعودي في موقع الزقيلة بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للجنود السعوديين في موقع مجازة كما استهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم بمقر التعزيز في موقع مجازة ورقابة الهنجر بعسير.

سبـأ
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