محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل السخنة بالحديدة تؤكد وقوفها صفاً واحداً في مواجهة العدوان الحديدة - سبأ :

أكدت قبائل مديرية السخنة بمحافظة الحديدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وأعلنت قبائل السخنة خلال إحراق منشورات ألقاها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على المديرية ، استمرارها تقديم الغالي والنفيس من أجل التحرر من التبعية لدول العدوان ، مشيرة إلى أن هذه المنشورات محاولة يائسة من قبل العدوان بعد فشله العسكري .



كما أكدت استيعاب الشعب اليمني للمخططات والمؤامرات التي يحيكها تحالف العدوان لتدمير الوطن .. لافتة إلى أن إحراق المنشورات رسالة للعدوان ومرتزقته بوقوف الشعب سداً منيعاً أمام كل تلك المؤامرات .

سبـأ [24/أكتوبر/2017]سبـأ