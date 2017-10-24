محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيسة حكومة شباب اليمن تدشن توزيع مساعدات غذائية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

دشنت رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل هناء أحمد الفقيه اليوم المرحلة الثانية من توزيع المساعدات الغذائية لألفين و500 أسرة من الأسر المتضررة والأشد فقرا بمديرية معين بأمانة العاصمة بالتعاون مع مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بدعم برنامج الغذاء العالمي.



وأطلعت رئيسة حكومة الشباب خلال التدشين بحضور مدير عام مديرية معين احمد قائد الدوحمي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لطف العوامي ورئيس لجنه التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بالمديرية محمد صالح الشعري، على آلية التوزيع عبر لجان الصرف المشكلة لضمان توزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها يدا بيد.



كما استمعت من مدير عام المديرية إلى إيضاح حول حجم المساعدات الغذائية المطلوبة لسد الاحتياج الضروري لآلاف الأسر الفقيرة نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة جراء استمرار العدوان وتداعياته.. لافتا إلى أن المساعدات يتم صرفها يدا بيد للمستفيدين من خلال لجان لضمان وصولها مباشرة للمستهدفين.



وأكدت رئيسة حكومة الشباب ضرورة استهداف الأسر المعدمة وتقديم العون اللازم لإغاثة المحتاجين والمتضررين من أبناء المديرية.. مشيرة إلى أهمية مراعاتها ضمن عمليتي المسح والصرف القادمة لتشمل نطاقات جغرافية أخرى بالمديرية.



وثمنت الدور الإنساني الملموس لبرنامج الغذاء العالمي ومشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية والسلطة المحلية بالمديرية لإيصال المساعدات للمستفيدين والتخفيف من معاناتهم.



رافقها خلال التدشين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة الشباب محمد العوامي وعدد من أعضاء السلطة المحلية والقيادات التربوية بالمديرية.

سبـأ [24/أكتوبر/2017]سبـأ