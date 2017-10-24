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آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:01:19م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وعددا من قيادات الوزارة في قطاعاتها المختلفة.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان بمواقع متفرقة بمأرب
[24/أكتوبر/2017]
مأرب -سبأ:
تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية اليوم من قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان في مواقع متفرقة بمأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص ثلاثة مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب.
سبأ
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