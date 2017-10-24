مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".