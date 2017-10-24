محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بالحديدة تشيد بدعم مجموعة إخوان ثابت للقطاع الصحي الحديدة -سبأ:

ثمنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، دعم مجموعة إخوان ثابت وتعاونها المستمر مع قيادة المحافظة في التغلب على الصعوبات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة.



وذكر محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجموعة دعمت مؤخرا مراكز الحروق والسرطان والفشل الكلوي بأدوية ومستلزمات طبية تكفي لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى دعمها السابق لمستشفيات المحافظة ومراكز الغسيل الكلوي التي تعاني من عجز في الإمكانيات التشغيلية بسبب العدوان والحصار.



وأشاد بالدور الاجتماعي والخدمي لمجموعة إخوان ثابت ممثلة برئيس مجلس إدارتها الحاج عبد الجليل ثابت خاصة في ظل ما تعانيه المحافظة جراء العدوان والحصار.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ