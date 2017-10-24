وكيل أول محافظة حجة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية حجة -سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي ومعه مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة المهندس حميد النامس اليوم، سير تنفيذ عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق بالمحافظة بتمويل من الحكومة الألمانية والبنك الدولي.



حيث تفقد الوكيل سير العمل بمشروع حماية سكان ومساكن منطقة الحلة من تساقط صخور قلعة القاهرة التاريخية بتكلفة ستة ملايين ريال بتمويل من الحكومة الألمانية، وسير العمل بمشروع معالجة أضرار السيول بمنطقة المعبور خط صنعاء البالغ تكلفته الإجمالية عشرة ملايين ريال بتمويل البنك الدولي.



كما تفقد سير العمل بمشروع تشغيل الشباب والعاطلين في ربط حارة الغرابي بخط صنعاء بتكلفة 42 مليون و500 الف ريال بتمويل من الحكومة الألمانية ومشروع تشغيل العاطلين في رصف حارة منطقة الغرابي المرحلة الثانية الفرع (سي و دي) بمدينة حجة بتكلفة إجمالية 22 مليون و750 الف ريال بتمويل من البنك الدولي .



وقد أشاد الوكيل الصوفي بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية الحيوية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي والمباشر في حماية المواطنين وممتلكاتهم من خطر الإنهيارات الصخرية التي شهدتها خلال الفترة القليلة الماضية قلعة القاهرة التاريخية، وكذا في تسهيل حركة المواطنين والتخفيف من الإزدحامات المرورية التي تشهدها مداخل وشوارع مدينة حجة.



رافقه خلال الزيارة مدير مديرية حجة الدكتور أحمد نصار ومدير مكتب الأثار حمود غيلان.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ