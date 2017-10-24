محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة خاصة بإعداد إستراتيجية كلية الحقوق بجامعة إب إب -سبأ:

نظمت جامعة إب اليوم ورشة عمل خاصة بإعداد إستراتيجية كلية الحقوق وتوصيف برامجها الأكاديمية ومقرراتها الدراسية.



تهدف الورشة خلال ثلاثة أيام بمشاركة 50 متخصصا من جامعات صنعاء وإب وتعز وعدد من القضاة والمحامين إلى المساهمة في إعداد إستراتيجية الكلية وتوصيف مقررات الأقسام.



وأشار رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب إلى أهمية الورشة في مواكبة معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي .



وبين أن كلية الحقوق التي تم إفتتاحها هذا العام تعد أحد إنجازات الجامعة إضافة لما تحقق في العام الماضي من إفتتاح كلية الطب والعلوم الصحية وكلية السدة النوعية وعدد من برامج الماجستير والدكتوراة.



وقدم الدكتور بشير العماد خلال الورشة عرض موجز عن محاور وبرامج الورشة وأهدافها والغايات المنشودة منها، فيما عرض عميد مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب الدكتور نعمان فيروز رؤية ورسالة وأهداف الكلية وأهمية صياغة مسودة توجهاتها الإستراتيجية .



أثريت الورشة بعدد من المداخلات والتصورات ذات الصلة بهدف تجويد العملية التعليمية في كلية الحقوق .

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ