محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل التكارير بمديرية الجبين بريمة تعلن النكف القبلي في مواجهة العدوان ريمة -سبأ:

أعلنت قبائل التكارير بمديرية الجبين محافظة ريمة النكف القبلي في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.



واستنكرت قبائل التكارير في وقفة إحتجاجية اليوم تقدمها وكيل المحافظة صالح العياضي وأمين عام محلي الجبين ماجد أمين، صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتنصلهما عن المسؤولية إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق اليمنيين.



وأكدوا أهمية التلاحم والإصطفاف وإستمرار الصمود في مواجهة العدوان والتغلب على التحديات التي فرضها خلال ما يقارب من ثلاثة أعوام.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ