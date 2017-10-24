محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة ومشاريع منظمة أطباء بلا حدود بحجة حجة-سبأ:

ناقش وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي في لقائه اليوم منسق منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية العالمية بالمحافظة ستيفن بل بريك، أنشطة المنظمة ومشاريعها وتدخلاتها في بعض مديريات المحافظة وتوجهاتها المستقبلية.



وفي اللقاء ثمن الوكيل الصوفي إهتمام وحرص منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية على توسيع أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية وكذا إسهاماتها السابقة خاصة ما يتعلق بمكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره إلى جانب توفير عدد من المستلزمات الطبية لهيئة المستشفى الجمهوري بمدينة حجة ومستشفى عبس.



وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل المنظمة وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لكل كوادرها لتمكينهم من القيام بمهامهم على النحو المنشود.







ونوه أن مشروع حجة الطبي الذي قامت به منظمة أطباء بلا حدود كان من المشاريع الحيوية والهامة ومثل إضافة نوعية وهامة للقطاع الصحي في المحافظة .. معربا عن أمله في أن تشمل تدخلات المنظمة مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الطبية في الأنشطة الطارئة و المستمرة وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بسوء التغذية.



من جهته، أكد منسق منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية حرصهم على توسيع أنشطتهم الإنسانية لتلبية إحتياجات أبناء المحافظة من الخدمات الطبية .. مشيدا بمستوى التعاون القائم بين قيادة المحافظة والمنظمة وحرصها على تذليل كافة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير عملها، وكذا حرصها على ضمان سلامة طواقم المنظمة الطبية في مختلف مواقع عملها.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ