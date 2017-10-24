محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار عدد من الإجراءات للحد من الحفر العشوائي لآبار المياه بحجة حجة -سبأ:

اقر إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي التعميم للنقاط الأمنية بمختلف مديريات المحافظة بمنع دخول أي حفارات لا تحمل ترخيص مسبق من الجهة المعنية .



كما أقر الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد القيسي ووكيل الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور أحمد عبدالملك جبران ورئيس قطاع الرقابة والتراخيص بالهيئة المهندس عبدالرحيم يوسف الحديدي، التعميم للسلطات المحلية بالمديريات بإيقاف إي أعمال حفر قائمة لآبار المياه إلى أن تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بتقديم تقريرها الفني بشأن الآبار التي ينبغي إيقافها نظرا للأضرار الناجمة عنها على المخزون المائي.



وكلف الإجتماع الذي ضم مدير الوحدة التنفيذية للموارد المائية بالمحافظة جمال الدوة ومدير مكتب الزراعة والري المهندس يحيى القدمي ومدير عام الشئون القانونية علي الطلحي، وكيل المحافظة المختص بقطاع المياه محمد القيسي بمتابعة تنفيذ قرارات الإجتماع بما في ذلك متابعة الهيئة العامة للموارد المائية لتحديد مهام اللجان المصغرة التي سيتم تشكيلها في المديريات لحماية المخزون المائي وكذا إمكانية منح قيادة المحافظة التراخيص لحفارات المياه بهدف ضبط عملية الحفر لآبار المياه.



وأكد المجتمعون ضرورة تقييم عمليات الحفر الموجودة حاليا ومدى الضرر الناجم عنها إن وجد والعمل على معالجة أوضاعها .. مشددين على أهمية تفعيل دور السلطات المحلية في الحد من عمليات الحفر العشوائي للآبار وحماية المخزون الجوفي للمياه.



وفي الإجتماع أكد الوكيل الصوفي أهمية الخروج بآلية مشتركة تساعد في التغلب على الإشكاليات المتعلقة بالحفر العشوائي وإستنزاف المياه الجوفية .



وأشار إلى أن قيادة المحافظة تولي الحفاظ على المخزون الجوفي للمياه أهمية خاصة وحرصها على تذليل أي صعوبات تعترض سير عمل الوحدة التنفيذية للموارد المائية لضمان حماية المياه الجوفية من الإستنزاف.



فيما أشار وكيل الهيئة العامة للموارد المائية إلى أن محافظة حجة كانت من المحافظات النموذجية فيما يتعلق بالحفاظ على المخزون الجوفي للمياه .



وأشار إلى أن المحافظة شهدت في الآونة الأخيرة تجاوزات كثيرة فيما يتعلق بعمليات الحفر العشوائي وهو ما يتطلب تضافر الجهود في سبيل الحد من تلك الظاهرة.



وثمن الدكتور أحمد جبران جهود الوحدة التنفيذية في المحافظة في ضبط الحفارات المخالفة والتي تقوم بعمليات حفر عشوائية في العديد من مديريات المحافظة.



من جهته أوضح مدير الوحدة التنفيذية للموارد المائية بالمحافظة أن الوحدة رصدت خلال الأربعة الأشهر الماضية 44 مخالفة متعلقة بعمليات الحفر العشوائي للآبار توزعت على مديريات الشاهل وقفل شمر والمحابشة وكشر وأفلح الشام .



ولفت أن الوحدة رصدت أيضا وجود عشرة حفارات دائرية تقوم بعمليات الحفر للآبار وهي من أخطر أنواع الحفارات على المخزون الجوفي للمياه وهو ما يتوجب العمل للحد من خطر الإستنزاف الجائر للمياه الجوفية في المحافظة .

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ