ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:30:19م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وعددا من قيادات الوزارة في قطاعاتها المختلفة.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
مارادونا يؤكد أن رونالدو "الأفضل" ويكشف حقيقة الخلافات مع ميسي
أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
آخر الأخبار:
مناقشة أنشطة ومشاريع منظمة أطباء بلا حدود بحجة
إقرار عدد من الإجراءات للحد من الحفر العشوائي لآبار المياه بحجة
تدشين مشروع منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وربط شبكة مياه بهران ذمار
لقاء بمديرية ريف إب لدعم العملية التعليمية ورفد الجبهات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين مشروع منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وربط شبكة مياه بهران ذمار
[24/أكتوبر/2017] ذمار -سبأ:
دشنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار اليوم العمل في مشروع منظومة ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع الربط الشبكي لمنطقة هران العليا بمحافظة ذمار بتكلفة تقدر بـ269 الف و650 دولار مقدمة من اليونسيف.

وأوضح مدير عام مؤسسة المياه بذمار طه الهندي أن المؤسسة دشنت اليوم العمل في تركيب ثاني منظومة ضخ للمياه تعمل بالطاقة الشمسية في مدرسة أسماء بنت أبي بكر بقدرة 45 كيلو وات وذلك بعد نجاح المشروع الأول الذي نفذته المؤسسة قبل نحو أسبوع في مدرسة الحمزة وسط المدينة.

وقال " كما تم تدشين العمل في مشروع الربط الشبكي لشبكة مياه منطقة هران العليا بطول اجمالي يزيد عن 16 ألف متر موزعة مابين خطوط رئيسية وفرعية تتراوح بين الهنشين إلى الستة الهنش".

وأشار إلى أن مؤسسة المياه سلمت اليوم موقعي المشروعين للشركات المنفذة ايذانا ببدء العمل فيهما وتسليمهما للمؤسسة بعد الانتهاء من تنفيذها وفقا للخطة المزمنة المحددة في العقود الموقعة بين المؤسسة والجهات المنفذة.

فيما أوضح مدير عام المشاريع في المؤسسة المهندس محمد الحبسي أن عدد المواطنين المتوقع استفادتهم من مشروع تركيب منظومة الضخ بالطاقة الشمسية في المنطقة الشمالية الغربية بمدينة ذمار ومشروع الربط الشبكي لمنطقة هران العليا يصل الى قرابة 19 ألف نسمة.

لافتا إلى أن ادخال منظومة الضخ باستخدام الطاقة الشمسية إلى العمل سيحل الكثير من الاشكاليات التي تسببت بتوقف معظم آبار المياه في المدينة لعدم توفر مادة الديزل الكافية لتشغيلها، وكذا تخفيض تكلفة انتاج المياه بعد توفر الكثير من المحروقات التي كانت تستهلكها تلك الآبار.

وأكد ارتفاع معدل انتاج الماء للآبار التي تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية عن الآبار التي تعمل بالديزل حيث من المتوقع أن ترتفع انتاجبة بئر مدرسة اسماء بعد ادخال المنظومة الشمسية اليه من ألف و 260 متر مكعب الى 9 آلاف و 450 متر مكعب من الماء شهريا.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة أنشطة ومشاريع منظمة أطباء بلا حدود بحجة
إقرار عدد من الإجراءات للحد من الحفر العشوائي لآبار المياه بحجة
لقاء بمديرية ريف إب لدعم العملية التعليمية ورفد الجبهات
الوكيل الجبين يطلع على نشاط مكتب جمارك ورقابة محافظ ذمار
أبناء مديرية ذيبين بعمران يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
تدشين إمتحانات الفصل الثاني بمعهد تأهيل وتدريب المعلمين بصعدة
مناقشة تعزيز الجبهة الداخلية بمديريتي عيال سريح وذيبين بعمران
مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في القطاع الصحي بصعده
لقاء بمديرية حزم العدين بإب لدعم العملية التعليمية
محافظ صعدة يلتقي نائب ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مدينة ذمار
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على عسيلان بشبوة
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المتون والمصلوب بالجوف
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[23/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by