تدشين مشروع منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وربط شبكة مياه بهران ذمار [24/أكتوبر/2017] ذمار -سبأ:

دشنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار اليوم العمل في مشروع منظومة ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع الربط الشبكي لمنطقة هران العليا بمحافظة ذمار بتكلفة تقدر بـ269 الف و650 دولار مقدمة من اليونسيف.



وأوضح مدير عام مؤسسة المياه بذمار طه الهندي أن المؤسسة دشنت اليوم العمل في تركيب ثاني منظومة ضخ للمياه تعمل بالطاقة الشمسية في مدرسة أسماء بنت أبي بكر بقدرة 45 كيلو وات وذلك بعد نجاح المشروع الأول الذي نفذته المؤسسة قبل نحو أسبوع في مدرسة الحمزة وسط المدينة.



وقال " كما تم تدشين العمل في مشروع الربط الشبكي لشبكة مياه منطقة هران العليا بطول اجمالي يزيد عن 16 ألف متر موزعة مابين خطوط رئيسية وفرعية تتراوح بين الهنشين إلى الستة الهنش".



وأشار إلى أن مؤسسة المياه سلمت اليوم موقعي المشروعين للشركات المنفذة ايذانا ببدء العمل فيهما وتسليمهما للمؤسسة بعد الانتهاء من تنفيذها وفقا للخطة المزمنة المحددة في العقود الموقعة بين المؤسسة والجهات المنفذة.



فيما أوضح مدير عام المشاريع في المؤسسة المهندس محمد الحبسي أن عدد المواطنين المتوقع استفادتهم من مشروع تركيب منظومة الضخ بالطاقة الشمسية في المنطقة الشمالية الغربية بمدينة ذمار ومشروع الربط الشبكي لمنطقة هران العليا يصل الى قرابة 19 ألف نسمة.



لافتا إلى أن ادخال منظومة الضخ باستخدام الطاقة الشمسية إلى العمل سيحل الكثير من الاشكاليات التي تسببت بتوقف معظم آبار المياه في المدينة لعدم توفر مادة الديزل الكافية لتشغيلها، وكذا تخفيض تكلفة انتاج المياه بعد توفر الكثير من المحروقات التي كانت تستهلكها تلك الآبار.



وأكد ارتفاع معدل انتاج الماء للآبار التي تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية عن الآبار التي تعمل بالديزل حيث من المتوقع أن ترتفع انتاجبة بئر مدرسة اسماء بعد ادخال المنظومة الشمسية اليه من ألف و 260 متر مكعب الى 9 آلاف و 450 متر مكعب من الماء شهريا.

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