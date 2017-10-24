محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بمديرية ريف إب لدعم العملية التعليمية ورفد الجبهات إب -سبأ:

عقد بمديرية ريف إب اليوم لقاء موسع لدعم العملية التعليمية وحشد الجهود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد المشاركون في اللقاء الذي حضره وكيل أول المحافظة عبد الحميد الشاهري، الإستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال .



وأشاروا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إستمرار التعليم وإفشال مخططات العدوان وسعيه لإفشال وتعطيل العملية التعليمية .



وطالب بيان صادر عن اللقاء الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها في صرف مرتبات الموظفين .. مشددين على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية.



وأكد الوكيل الشاهري ضرورة إضطلاع الجميع بدورهم في التوعية بمخططات العدوان ومؤامراته بحق أبناء الشعب اليمني .. مشددا على أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية والحرص على الدفع بأبنائهم الطلاب والطالبات للمدارس.



فيما أكدت كلمة الوجهاء التي ألقاها يحيى القاسمي أهمية تعزيز الإصطفاف الوطني وإستمرار الصمود في مواجهة العدوان .. مشددة على ضرورة تعاون الجميع لإنجاح العملية التعليمية ودعم الكادر التربوي وإفشال مؤامرات العدوان

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ