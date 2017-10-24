محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوكيل الجبين يطلع على نشاط مكتب جمارك ورقابة محافظ ذمار ذمار -سبأ:

اطلع وكيل محافظة ذمار محمود الجبين ومعه وزير الإدارة المحلية في حكومة الشباب المستقل محمد حسن الوقيدي اليوم، على آليات عمل مكتب جمارك ورقابة ذمار في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة بالايرادات والرقابة على البضائع.



وأكد الوكيل الجبين على الدور الذي يضطلع به مكتب الجمارك في حماية المنتج الوطني وفرض الرسوم على السلع التي تدخل إلى البلاد.



ولفت إلى دور مكتب جمارك ورقابة ذمار في الرقابة على دخول السلع ومدى تنفيذ قانون الجمارك والتلاعب الذي يحدث في منافذ التي تقع تحت سيطرة المرتزقة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وما لها من آثار تهدد المنتجات المحلية.



كما أكد الجبين على أهمية تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وعدم تحصيل أي رسوم خارج اطار القانون.



فيما استعرض مدير عام جمارك ورقابة محافظة ذمار مطهر الذيفاني مهام المكتب في الرقابة الجمركية واستكمال تحصيل الرسوم الجمركية التي لم تدفع من قبل التجار في المنافذ الجمركية الأخرى.



وأشار إلى أن المكتب مهامه رقابية ولا يتحصل غير الرسوم القانونية ويقوم بالتأكد من سلامة الوثائق الجمركية الصادرة عن فروع الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وفي حالة وجود أي اختلال أو تلاعب يلزم التاجر باستكمال دفع الرسوم الجمركية وفقا لحجم البضائع.



وبين أن المكتب لا يفرض أي رسوم إضافية عما هو معروف برسوم جمركية داحضا مزاعم فرض رسوم جمركية إضافية قد ترهق كاهل المواطن.



وكان وزير الإدارة المحلية بحكومة الشباب المستقل محمد الوقيدي أشار إلى أن الزيارة لمحافظة ذمار تأتي في اطار برنامج حكومة الشباب المستقل لمساندة الجهود الحكومية في تعزيز الرقابة وحماية الموارد العامة.



حضر اللقاء مستشارا محافظة ذمار عبده علي العلوي وسميرة القانون ونائب مدير عام جمارك ورقابة محافظة ذمار عبدالرحمن الحسني.



إلى ذلك ناقش لقاء برئاسة وكيل المحافظة محمود الجبين وبحضور وزير الإدارة المحلية بحكومة الشباب المستقل محمد الوقيدي آليات تعزيز جهود عمل مكتب النقل في المحافظة والدور المعول عليه في رفد الخزينة العامة بالايرادات.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ