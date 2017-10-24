عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتخاب وزير مالية سابق رئيسا للبرلمان الألماني برلين -سبأ:

انتخب وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شيوبله رئيسا للبرلمان (البوندستاج) اليوم الثلاثاء وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس بعد الانتخابات التي أجريت في 24 سبتمبر الماضي.



ووافق شيوبله الشهر الماضي على الاستقالة من منصب وزير المالية ليمهد بذلك الطريق أمام إسناد المنصب إلى حزب جديد ضمن مفاوضات شائكة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.



وينتمي شيوبله (75 عاما) إلى المحافظين الذين تتزعمهم المستشارة أنجيلا ميركل.



ويعرف عن وزير المالية السابق إصراره الشديد على ميزانية متوازنة للبلاد وقيادته خلال أزمة اليورو لكنه يواجه تحديات جديدة في رئاسة البوندستاج الذي دخله وللمرة الأولى منذ عقود حزب يميني متطرف هو حزب البديل من أجل ألمانيا.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ