محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية ذيبين بعمران يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان عمران- سبأ:

أكد أبناء مديرية ذيبين محافظة عمران إستمرارهم في الصمود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ورفد الجبهات بالمال والرجال.



وأعلن أبناء مديرية ذيبين في لقاء قبلي اليوم النفير العام في مواجهة العدوان والرد على جرائمه المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.



وحملوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية الصمت المطبق إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية في اليمن.



كما أكدوا أن خيار الشعب اليمني الوحيد هو الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية .

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ