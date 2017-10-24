محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين إمتحانات الفصل الثاني بمعهد تأهيل وتدريب المعلمين بصعدة صعدة -سبأ:

دشنت بمحافظة صعدة اليوم إمتحانات الفصل الثاني بالمعهد العالي لتأهيل وتدريب المعلمين بالمحافظة، والتي يتقدم لها 521 طالبا وطالبة في كافة التخصصات الدراسية .



وفي التدشين الذي حضره وكيلا المحافظة صالح عقاب وعادل الضيني .. أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض إستمرار العملية التعليمية بالمحافظة رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان وقصفه للمنشآت التعليمية والبنية التحتية والمرافق العامة.



وأشاد بجهود عمادة المعهد وأعضاء هيئة التدريس في تذليل الصعوبات أمام الطلاب بما يمكنهم من أداء الإمتحانات بكل سهولة .. متمنيا للطلاب والطالبات التفوق وحصد درجات متقدمة في كافة المواد والتخصصات .



فيما أشار عميد المعهد إلى دور طلاب المعهد في إنجاح العملية التعليمية من خلال تفاعلهم الإيجابي في التطبيقات الميدانية وتنفيذ حصص بمدارس عاصمة المحافظة كتدريب عملي بإشراف كادر من المعلمين الأكاديميين المبرزين.



وثمن جهود قيادة السلطة المحلية في دعم العملية التعليمية وتشجيع المؤسسات التعليمية على إستمرار أداء الرسالة التعليمية في ظل العدوان الذي يحاول إعاقة العملية التعليمية من خلال إستهدافه المباشر للبنية التحتية لقطاع التعليم.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ