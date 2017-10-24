|
مناقشة تعزيز الجبهة الداخلية بمديريتي عيال سريح وذيبين بعمران
[24/أكتوبر/2017] عمران-سبأ:
عقد بمديريتي عيال سريح وذيبين بمحافظة عمران اليوم لقاء موسع ضم مشائخ ووجهاء المديريتين تحت شعار "ثبات وانتصار".
ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بتعزيز الإصطفاف والتلاحم والجبهة الداخلية لمواجهة العدوان ودعم اللجان الرقابية في المحافظة.
وأكد اللقاء على دور القبيلة في الدفاع عن الوطن وإفشال مخططات العدوان الرامية تمزيق النسيج الإجتماعي والجبهة الداخلية المناهضة للعدوان .. مشددا على أهمية إستمرار الصمود والثبات ودعم العملية التعليمية .
سبأ