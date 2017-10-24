محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في القطاع الصحي بصعده صعده -سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بصعده برئاسة المحافظ محمد جابر عوض دور منظمات المجتمع المدني ومهامها وتوزيع العمل بين المنظمات والمؤسسات العاملة بالمحافظة في قطاع الصحة.



وفي الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة التنسيق وتوزيع الأدوار مابين مختلف الجهات والمنظمات والمؤسسات العاملة وتنوع تنفيذ الأنشطة في المجال الصحي|، وكذا تنفيذ مخرجات ورشة تحسين تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.



وقال " إننا على مشارف انتهاء العام الحالي ومقبلين على عام جديد فلا بد أن نستفيد من الميزانية المخصصة للعام الحالي والعمل على زيادتها للعام القادم في مختلف المجالات ومنها الصحة".



وأضاف: أن احتياج المحافظة كبير نتيجة التدمير الهائل الذي تلقته على مدى ما يقارب ثلاثة أعوام للعدوان السعودي الذي دمر تسعين بالمائة من البنية التحتية للمحافظة في كافة المديريات وفي مختلف المجالات.



وأشاد بالدور الذي تقدمة منظمة الصحة العالمية في تقديم الخدمات الإنسانية في المجال الصحي للمحافظة .. مبدياً إستعداد قيادة السلطة المحلية التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات، وتسهيل كافة الصعوبات وتذليلها لخدمة أبناء المحافظة.



وتناول الإجتماع عددا من المواضيع أهمها تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات الصحية لمحافظة صعد.



حضر الاجتماع، عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية العاملة بالمحافظة ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بصعده اليزابيت ليست ومسؤول الطوارئ الدكتور محمد النجار.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ