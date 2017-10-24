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آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:30:19م
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  عربي ودولي
قراصنة يخطفون 6 من أفراد طاقم سفينة شحن قبالة نيجيريا
[24/أكتوبر/2017]
لاغوس- سبأ:
خطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا ستة من أفراد طاقم سفينة شحن ألمانية ترفع علم ليبيريا، بمن فيهم قبطانها، كما اعلنت وكالات للسلامة البحرية الليلة الماضية.

وقالت الوكالة الدولية (سي غارديان) في بيان لها إن "سفينة الشحن (ديميتير) هاجمها قراصنة جنوب مدينة بورت هاركورت".

وأضاف البيان إن "ثمانية قراصنة وصلوا على متن زورق سريع وهاجموا سفينة الشحن وخطفوا 6 من أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، ثم غادروا ديميتير".

وسفينة الشحن (ديميتير) مسجلة في ليبيريا وتمتلكها شركة (بيتر دولي غروب) الألمانية وكانت في طريقها من غينيا الاستوائية الى مرفأ اون (جنوب شرق نيجيريا)".

وأوضحت الوكالة ومقرها روتردام أن "بقية افراد الطاقم وعددهم 12 شخصا هم سالمون وبخير وسفينة الشحن وصلت الى مياه آمنة".

ولم تشأ الشركة الألمانية المالكة للسفينة الكشف عن جنسيات المخطوفين وذلك "لدواع أمنية".

سبأ
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