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محافظ صعدة يلتقي نائب ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن
[24/أكتوبر/2017]
صعدة -سبأ:
ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع نائب ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن شيرن فركي ومديرة مكتب اليونيسيف بالمحافظة ريم طرازي، إحتياجات المحافظة في المجال الإنساني .

وفي اللقاء أكد المحافظ عوض أهمية تعزيز جوانب التنسيق مع السلطة المحلية في توفير الإحتياجات لأبناء المحافظة الذين يحتاجون للتدخل السريع والعاجل في كافة القطاعات وخاصة الخدمية منها كالصحة والتعليم والمياه والنظافة والتحسين والطرقات.

ولفت إلى ضرورة تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي على المحافظة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .. مشيدا بجهود منظمة اليونيسيف وما تقوم به من دور في تخفيف جزء من معاناة أبناء المحافظة .

وحث محافظ صعدة المنظمات الإنسانية إلى القيام بواجبها والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في تخفيف معاناة المواطنين جراء ما خلفه العدوان من تداعيات وآثار سلبية .. مبدياً إستعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات بما من شأنه تقديم الخدمات الإنسانية لأبناء المحافظة.

من جانبه أشار نائب ممثل منظمة اليونيسيف إلى أن زيارته لمحافظة صعدة تأتي بهدف الإطلاع عن قرب على واقع أبناء المحافظة وتلمس إحتياجاتهم .. مثمنا جهود ودعم قيادة المحافظة لمنظمة اليونيسيف في تنفيذ مهامها وأعمالها في مجالي المياه والصحة.

حضر اللقاء وكيل المحافظة لشؤون الخدمات صالح عقاب.

سبأ
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