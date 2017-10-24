ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:01:20م
رئيس مجلس النواب يهنئ صباغ بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب السوري
  بعث رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي رسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب السوري الأخ/ حمودة يوسف صباغ، وذلك بمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس الشعب السوري.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
لقاء بالحديدة يناقش آلية التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بانخفاض صادرات جنوب العراق
ورشة عمل بمحافظة الحديدة للتعريف بأنشطة منظمة رعاية الأطفال
روسيا تقرر رفع ميزانية مونديال 2018
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء بالحديدة يناقش آلية التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية
[24/أكتوبر/2017]
الحديدة -سبأ:
عقد بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة اليوم لقاءا موسعا ضم ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المحافظة، كرس لمناقشة آلية التنسيق والعمل خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء برئاسة محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج إلى القضايا التي من شأنها إستمرار أعمال الإغاثة بالمحافظة وزيادة حجم التنسيق بين المنظمات العاملة في الميدان والجانب الحكومي.

وأكد محافظ الحديدة أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الإغاثية والسلطة المحلية وتذليل الصعاب أمام المنظمات الدولية والمحلية لتمكينها من الإستمرار ومواصلة أعمالها.

وثمن دور المنظمات وجهودها في تقديم الإغاثة لأبناء المحافظة والمشاركة مع السلطة المحلية في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار والتغلب على التحديات خلال المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وفي اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد .. أشار مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر حسين الرازحي إلى أن اللقاء يهدف لتوحيد العمل بين مختلف المنظمات العاملة في الجوانب الإنسانية وتعزيز التنسيق في العمل الإغاثي .

وشدد على ضرورة وضع خطة عمل للمنظمات بهدف المساهمة في تذليل أي صعوبات تواجه أعمالها وأنشطتها بما من شأنها تطوير العمل الإنساني وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأهلية.

وكان ممثلو المنظمات استعرضوا خطط العمل والمشاريع التي تنفذها المنظمات والمشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

حضر الإجتماع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد عبدالرحمن الدبعي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
ورشة عمل بمحافظة الحديدة للتعريف بأنشطة منظمة رعاية الأطفال
وكيل محافظة صنعاء يتفقد العملية التعليمية بمديرية بلاد الروس
مجلس النواب يقر حضور وزيري الصناعة والنفط
مناقشة آلية تحديد خطة الاحتياجات الانسانية ذات الاولوية والطارئة للعام القادم بمحافظة ريمة
الدكتور لبوزة يلتقي القائم بأعمال هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
وزير العدل يلتقي المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة
مناقشة آلية تحديد خطة الاحتياجات الانسانية ذات الاولوية والطارئة للعام القادم بمحافظة ريمة
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد عبد الله احمد البكير  
رئيس مجلس النواب يهنئ صباغ بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب السوري
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مدينة ذمار
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على عسيلان بشبوة
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المتون والمصلوب بالجوف
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[23/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by