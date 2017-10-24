محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بالحديدة يناقش آلية التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية الحديدة -سبأ:

عقد بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة اليوم لقاءا موسعا ضم ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المحافظة، كرس لمناقشة آلية التنسيق والعمل خلال الفترة المقبلة.



وتطرق اللقاء برئاسة محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج إلى القضايا التي من شأنها إستمرار أعمال الإغاثة بالمحافظة وزيادة حجم التنسيق بين المنظمات العاملة في الميدان والجانب الحكومي.



وأكد محافظ الحديدة أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الإغاثية والسلطة المحلية وتذليل الصعاب أمام المنظمات الدولية والمحلية لتمكينها من الإستمرار ومواصلة أعمالها.



وثمن دور المنظمات وجهودها في تقديم الإغاثة لأبناء المحافظة والمشاركة مع السلطة المحلية في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار والتغلب على التحديات خلال المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.



وفي اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد .. أشار مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر حسين الرازحي إلى أن اللقاء يهدف لتوحيد العمل بين مختلف المنظمات العاملة في الجوانب الإنسانية وتعزيز التنسيق في العمل الإغاثي .



وشدد على ضرورة وضع خطة عمل للمنظمات بهدف المساهمة في تذليل أي صعوبات تواجه أعمالها وأنشطتها بما من شأنها تطوير العمل الإنساني وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأهلية.



وكان ممثلو المنظمات استعرضوا خطط العمل والمشاريع التي تنفذها المنظمات والمشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة.



حضر الإجتماع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد عبدالرحمن الدبعي.



سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ