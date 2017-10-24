محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل بمحافظة الحديدة للتعريف بأنشطة منظمة رعاية الأطفال الحديدة -سبأ:

أكد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج على أهمية رعاية الأطفال ابتداء من رعاية الأم الحامل ووصولا إلى تقديم الرعاية الكاملة للطفل في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية.



وقال محافظ الحديدة خلال افتتاحه ورشة العمل التعريفية بأعمال وأنشطة منظمة رعاية الأطفال للشركاء والسلطات المحلية " إن الدور الذي تقوم به المنظمة لخدمة الأطفال يسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الفوائد التي تعود في مصلحة الطفل".



وأشاد المحافظ الهيج بالمشاريع والأنشطة التي تقوم بها منظمة رعاية الأطفال التي وصلت إلى معظم مديريات المحافظة وشملت المجالات التي تصب في مصلحة تحسين وتطوير حياة الطفل والاهتمام به.



وفي الافتتاح الذي حضره وكيل المحافظة هاشم العزعزي وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية استعرض مدير مكتب المنظمة بالحديدة عبد الرزاق جود مجمل المشاريع التي تنفذها المنظمة سواء على مستوى المحافظة أو المحافظات الأخرى البالغ عددها 9 محافظات.



وأشار جود إلى أن محافظة الحديدة حظيت بالنصيب الأوفر من المشاريع التي تنفذها المنظمة حيث يعتبر مكتب الحديدة أكبر مكتب تنفيذي إستوعب مشاريع المنظمة ، مرحبا بأي ملاحظات تقدم من قيادة المحافظة أو الشركاء في المؤسسات والمنظمات الأخرى.



وكان مدراء البرامج والمشاريع بالمنظمة قد أستعرضوا طرق عمل المنظمة في تنفيذ المشاريع والتي تتركز في الدعم المباشر ونشر الثقافة ورفع القدرات والمناصرة ورفع الوعي والهادفة الى تحسين الخدمات المقدمة للأطفال.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ