رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تقرر رفع ميزانية مونديال 2018 موسكو-سبأ:

قررت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء زيادة الميزانية المخصصة للتحضير لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، بمقدار 35 مليار روبل...حسبما أفادت وكالة تاس.







وذكرت الوكالة إن الميزانية المخصصة لبطولة كأس العالم 2018، سترتفع بهذه الزيادة، إلى 678.06 مليار روبل (ما يعادل 11 مليار دولار)، بعد أن كانت 643.55 مليار روبل.



وبهذه الزياده ستكون ثاني أكبر ميزانية في تاريخ مونديال كرة القدم، بعد بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في البرازيل عام 2014، والتي كلفت أكثر من 14 مليار دولار.



وتستضيف روسيا، في الفترة بين 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018، مباريات بطولة كأس العالم، التي ستقام على 11 ملعبا، في 10 مدن، هي: موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغاغراد، قازان، نيجني نوفغورود، سامارا، سارانسك، روستوف على نهر الدون، سوتشي، ويكاترينبورغ.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ