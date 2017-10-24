محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء يتفقد العملية التعليمية بمديرية بلاد الروس صنعاء -سبأ:

تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان اليوم سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مديرية بلاد الروس.



واطلع الوكيل على مستوى إنضباط الكادر التعليمي وإقبال الطلاب والطالبات بمدارس القادسية ببيت الزيادي والشهيد الديلمي .. مستمعا من مدراء المدارس إلى الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.



وأكد وكيل المحافظة الإستعداد تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وفق الإمكانات المتاحة .. مشيدا بصمود الطلاب والمعلمين وحرصهم على مواصلة التعليم في ظل ظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



إلى ذلك تفقد نائبا مدير مكتب التربية بالمحافظة توفيق طهام وأمين سنان العملية التعليمية بمديريتي بني مطر وخولان .



وأشادا خلال زيارتهما لعدد من المدارس بالمديريتين بتواجد المعلمين ومستوى إقبال الطلاب والطالبات وحرصهم على مواصلة التعليم خاصة في ظل الظروف الراهنة .

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ