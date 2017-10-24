عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا والفلبين توقعان أول عقد لتصدير الأسلحة كلارك- سبأ:

وقعت روسيا والفلبين، اليوم الثلاثاء، أول عقد بين البلدين لتصدير قاذفات (آر بي جي – 7 في) وقذائف لها.



وبحسب وكالات الأنباء الروسية فقد جرى التوقيع في مدينة كلارك التي تستضيف حاليا الاجتماع الرابع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار.



ووقع الوثيقة، عن الجانب الروسي، المدير العام لشركة (روس أوبورون إكسبورت)، ألكسندر ميخييف، وعن الجانب الفلبيني وزير الدفاع، دلفين لورينزانا، وذلك بحضور وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.



يذكر أن الفلبين وبروناي الدولتان الوحيدتان اللتان لم تشتريا سابقا السلاح الروسي.. لكن اهتمام الفلبين بتوسيع التعاون العسكري التقني مع موسكو ازداد بعد وصول الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى زمام السلطة في هذا البلد.



وأوضح دوتيرتي هذا الاهتمام بأن روسيا عندما تبيع الأسلحة لا تفرض أية شروط، مثلما تفعل الولايات المتحدة.



وكان سفير الفلبين في روسيا، كارلوس سوريتا، قد أعلن سابقا أن موسكو ستقدم لمانيلا مجانا 5 آلاف رشاش كلاشنيكوف ومليون رصاصة لها و20 شاحنة عسكرية.



ومن المتوقع أن تكون قد وصلت هذه الأسلحة والمعدات إلى الفلبين في الـ22 من أكتوبر الجاري.



من جهته، قال نائب وزير دفاع الفلبين، رايموندو إيليفانتي، إن مانيلا تخطط لشراء مجموعة من الأسلحة الصغيرة في روسيا.. مضيفا إن سلطات بلاده قد خصصت المال اللازم لهذا الغرض.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ