محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يقر حضور وزيري الصناعة والنفط صنعاء-سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.



وفي هذه الجلسة تناولت النقاشات البرلمانية العديد من القضايا ذات الصلة بمجمل المواضيع الاقتصادية والمالية والتربوية.



حيث وقف أعضاء المجلس أمام تداعيات إرتفاع أسعار المشتقات النفطية وخاصة مادتي الغاز والديزل وأسعار المواد الغذائية والتي ترتبط بحياة الناس اليومية وتؤثر على مستوى معيشتهم وتزيد من معاناتهم خاصة في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وما تعانيه من عدوان همجي وحصار ظالم لما يقارب ألف يوم في مواجهة قوى الغطرسة والظلم لتحالف العدوان بقيادة السعودية.



وأشار النواب إلى أن تحالف العدوان استهدف كل شيء في يمن الإيمان والحكمة من أطفال وشيوخ ونساء وعامة المواطنين ودمر المنازل وصالات الأعراس والعزاء والأسواق والمساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق والموانئ والجسور والمطارات وصولا للحصار والاستهتار بمعاناة اليمنين وتضيق الخناق عليهم لا لشي إلا لمحاولة النيل من كرامة وعزة وإباء وشموخ اليمنيين الذين أذاقوا العدوان الويل في المواجهات في الميدان، حتى لجاءوا إلى سياسة التجويع والحرب الاقتصادية من خلال السيطرة على موارد البلاد ومنافذها وفرض حصار ظالم إضافة إلى نقل البنك المركزي إلى عدن والاستئثار بعائدات النفط والغاز بل وتسخيرها لضرب مقدرات الشعب اليمني وكذا محاولات السعي للتفريط بالتراب الوطني.



وقد أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم للجانب الإقتصادي على ضرورة الوقوف بمسؤولية أمام تداعيات ارتفاع أسعار بعض السلع ومنها المشتقات النفطية وعمل الحلول الناجعة لإيقاف تدهور سعر الصرف وتثبيت الأسعار في إطار معركة الصمود وإفشال الحرب الاقتصادية والحصار الظالم الذي تفرضه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية .



كما تطرق نواب الشعب إلى الجوانب التربوية والتعليمية وحث المدرسين والمدرسات وإدارة المدارس على الإلتحاق بمدارسهم.



وأهاب مجلس النواب بكافة الطلبة والطالبات بأهمية المواظبة على مواعيد الدراسة.



وناشد مجلس النواب الحكومة بمتابعة إستكمال صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومنهم العاملين في المجال التربوي والتعليمي لما لذلك من أهمية وذلك في ضوء محاضر الاجتماعات المشتركة بين الجانبين البرلماني والحكومي.



وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب دعوة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي والمختصين في الوزارتين وكذا المسئولين في شركتي النفط والغاز لحضور جلسة المجلس التي سيعقدها غدً الأربعاء وذلك للإيضاح حول إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وما تم بشأن توقيع إتفاقية إستيراد المشتقات النفطية ومسألة إرتفاع أسعارها .



وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى .

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ