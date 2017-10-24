ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:01:20م
رئيس مجلس النواب يهنئ صباغ بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب السوري
  بعث رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي رسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب السوري الأخ/ حمودة يوسف صباغ، وذلك بمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس الشعب السوري.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
لقاء بالحديدة يناقش آلية التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بانخفاض صادرات جنوب العراق
ورشة عمل بمحافظة الحديدة للتعريف بأنشطة منظمة رعاية الأطفال
روسيا تقرر رفع ميزانية مونديال 2018
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تراجع الذهب وسط قلق قبل اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي
[24/أكتوبر/2017]
لندن- سبأ:
تراجع سعرالذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بقلق أنباء أن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين انحسر الطلب عليه كملاذ آمن في ظل صعود أسواق الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس إنه اقترب كثيرا من اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء مقابلات مع خمسة مرشحين للمنصب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1279.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى منذ السادس من أكتوبر الجاري عند 1271.86 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1280.02 دولار للأوقية.

وفقد الذهب الفوري ستة بالمائة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام عند 1357.54 دولار في الثامن من سبتمبر ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي الدولار بفضل توقعات أن يرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمائة إلى 17.08 للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى منذ التاسع من أكتوبر في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 926 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 966 دولار للأوقية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بانخفاض صادرات جنوب العراق
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 13 مليون يورو للمستشفيات الفلسطينية في القدس
ارتفاع قياسي لمؤشر الأسهم اليابانية عند الإغلاق
ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب
مسؤول: تباطؤ مبيعات العقار في الصين بالربع الاخير واستقرار الأسعار
انخفاض معدل البطالة في الصين لأقل مستوى خلال عدة سنوات عند 3.95%
مسؤول عراقي: العراق يعرض شروطا لتطويرحقل مجنون النفطي
إنطلاق خط شحن بحري مباشر بين روسيا وسورية الشهر المقبل
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مدينة ذمار
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على عسيلان بشبوة
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المتون والمصلوب بالجوف
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[23/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by