اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع الذهب وسط قلق قبل اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي لندن- سبأ:

تراجع سعرالذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بقلق أنباء أن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين انحسر الطلب عليه كملاذ آمن في ظل صعود أسواق الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس إنه اقترب كثيرا من اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء مقابلات مع خمسة مرشحين للمنصب.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1279.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى منذ السادس من أكتوبر الجاري عند 1271.86 دولار في الجلسة السابقة.



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1280.02 دولار للأوقية.



وفقد الذهب الفوري ستة بالمائة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام عند 1357.54 دولار في الثامن من سبتمبر ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي الدولار بفضل توقعات أن يرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر.



وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمائة إلى 17.08 للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى منذ التاسع من أكتوبر في الجلسة السابقة.



وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 926 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 966 دولار للأوقية.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ