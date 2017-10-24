محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدكتور لبوزة يلتقي القائم بأعمال هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني صنعاء -سبأ:

التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالقصر الجمهوري بصنعاء اليوم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح.



ناقش اللقاء القضايا المتصلة بالحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص من خلال قيام الهيئة بإعداد الكشوفات المتضمنة البيانات والمعلومات المتعلقة بأراضي الدولة في جميع محافظات الجمهورية.



وتطرق اللقاء إلى طبيعة الإجراءات التي ينبغي البت فيها لوقف أعمال التعدي والبسط على أراضي الدولة من قبل بعض المواطنين وخاصة بمحافظة الحديدة والمحافظات الأخرى وكذا الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على هذه الأراضي والمواقع وحمايتها وفق الأنظمة والقوانين واللوائح التي تحمي أراضي وعقارات الدولة من التعدي والعبث.



واستعرض اللقاء المحددات لوضع برنامج إستثماري للإستفادة من أراضي وعقارات الدولة في بعض المواقع لرفد خزينة الدولة بالعائد في ظل إستمرار العدوان والحصار وتوقف صرف رواتب الموظفين خصوصا بعد قرار الفار هادي نقل البنك المركزي إلى عدن.



كما أكد اللقاء ضرورة إعداد دراسة حول إمكانية صرف قطع أرض سكنية لشهداء وجرحى العدوان السعودي من أراضي وعقارات الدولة تقديرا لتضحياتهم ودفاعهم المقدس عن الوطن وسيادته واستقلاله.



حضر اللقاء مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ