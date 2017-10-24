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آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:01:20م
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  محلي
مناقشة آلية تحديد خطة الاحتياجات الانسانية ذات الاولوية والطارئة للعام القادم بمحافظة ريمة
[24/أكتوبر/2017] ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري اليوم آلية تحديد خطة الاحتياجات الانسانية ذات الاولوية والطارئة للمحافظة للعام القادم2018م بالشراكة مع المنظمات العاملة في بلادنا.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد وضم المكاتب المعنية مذكرة وزارة التخطيط الهادفة الي اعداد خطة شاملة ومتكاملة تخدم ابناء المحافظة بمختلف جوانب الحياة.

وتطرق الاجتماع الي اهداف الخطة وابرز الاحتياجات الاساسية والضرورية التي يتطلبها ابناء المجتمعات المحلية بالمحافظة والتي في مقدمتها الاهتمام بالجانب الزراعي والامن الغذائي والتغذية والصحة والتعليم والمياة والصرف الصحي والحماية الاجتماعية ومراعاة النازحين .

وتناول الاجتماع المقترحات والاراء الهادفة التي تندرج ضمن الخطة على أن تشمل كافة المجالات التي يتطلبها المجتمع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان وحصاره الجائر.

واكد الاجتماع سرعة انجاز اعداد الخطة  الطارئة التي ستعمل علي تلبية احتياجات ومتطلبات ابناء ريمة وتهدف الي تحسين اوضاعهم المعيشية.

وشدد الاجتماع علي ضرورة التركيز علي ادراج المشاريع التي تخدم المجتمع بصورة عاجلة سيما بالجانب الصحي والزراعي والتعليمي وبمجال الغذاء والايواء.
سبأ
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