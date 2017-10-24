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آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:01:20م
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وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد عبد الله احمد البكير  
[24/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ :
 
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد عبد الله احمد البكير الذي وافاه الاجل وانتقل الى جوار ربه اليوم إثر مرض عضال عن عمر ناهز ال 60 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.

ووزارة الدفاع ورئاسة الاركان وهي تنعي الفقيد تشيد بمناقبه وسماته القيادية العسكرية حيث كان نموذجا للضابط والقائد المتفاني والناجح في عمله ومن القادة الذين كان لهم اسهامات بارزة في تنفيذ المهام العسكرية بكفاءة واقتدار وقد تدرج في عدد من المناصب القيادية العسكرية خلال فترة عمله في القوات الخاصة.

وتعبر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأسرة وأهالي الفقيد وال البكير كافة وتسأل   المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد شيع جثمان الفقيد ووري الثرى اليوم في مقبرة ماجل الدمة بالعاصمة صنعاء عقب صلاة الظهر.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
سبأ
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