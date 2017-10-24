تدشين حملة مناصرة إدماج النوع الاجتماعي في وثائق الأحزاب السياسية [24/أكتوبر/2017] صنعاء- سبأ:



دشنت اليوم بصنعاء حملة مناصرة إدماج النوع الاجتماعي في وثائق الأحزاب السياسية تحت شعار " تمكين المشاركة السياسية للنساء للنهوض بالمجتمع".



تنفذ الحملة سبعة من الأحزاب الوطنية هي : الحزب الاشتراكي اليمني – حزب الأمة اليمني – حزب الربيع العربي – حزب العدالة والبناء – حزب العمل اليمني – حزب المؤتمر الشعبي العام – حزب الوطن وذلك في إطار برنامج النساء في السياسة الذي تنفذه مؤسسة تنمية القيادات الشابة بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة .



وأوضح بيان صادر عن تحالف الحملة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه سيتم على مدى 25 يوماً تنفيذ أنشطة تم التدريب عليها والتخطيط لها خلال البرنامج تهدف إلى إدماج النوع الاجتماعي في الأنظمة الحزبية بالشراكة مع صناع القرار داخل الأحزاب، والعمل على إحداث تغيير إيجابي وتجسيدٍ حقيقي للنوع الاجتماعي داخل أنظمتها الداخلية وفي هياكلها القائمة.



وأكد البيان أن إحداث هذا التغيير الإيجابي يجسد مبدأي العدالة والمساواة التي كفلتها الأديان السماوية والقوانين الوطنية والدولية، ويعزز من وجود المرأة ودورها في العمل السياسي، و يحسّن فرص وصولها إلى مراكز صنع القرار.



ودعا البيان منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى مساندة الحملة والإسهام في نشر الوعي بأهمية تفعيل شراكة المرأة وتعزيز دورها السياسي داخل الأحزاب ومراكز صنع القرار.

سبأ