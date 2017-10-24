ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:05:48م
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومصرع عشرات المرتزقة
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وعمليات قنص تسفر عن مصرع عدد من المرتزقة ،فيما أعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة عدد من جنوده.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11مواطنا فلسطينيا من الضفة.. ويغلق شارع صلاح الدين وسط القدس
تراجع المساحات الحرجية زاد بنسبة 51 % في العام 2016
صرف 80 ألف لتر ديزل للمنشآت الصحية والخدمية بالحديدة
بنجلادش: ينبغي أن يعود الروهينجا لوطنهم بأمان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
[24/أكتوبر/2017]
لوكسمبورغ-سبأ:

توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.

واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون مدة الإعارة 12 شهرا على الأكثر، كما تريد فرنسا، مع إمكانية التمديد ستة أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف.

واضطرت فرنسا لتقديم تنازل في قطاع النقل البري، بعد أن أعربت بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا وإسبانيا والبرتغال عن قلقها من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.

ولذلك تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 لسائقي الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبني تعديل جديد في هذا الشأن.

ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعترضت أربعة بلدان فقط على النص، وهي بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا. وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت، وهي بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 13 مليون يورو للمستشفيات الفلسطينية في القدس
ارتفاع قياسي لمؤشر الأسهم اليابانية عند الإغلاق
ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب
مسؤول: تباطؤ مبيعات العقار في الصين بالربع الاخير واستقرار الأسعار
انخفاض معدل البطالة في الصين لأقل مستوى خلال عدة سنوات عند 3.95%
مسؤول عراقي: العراق يعرض شروطا لتطويرحقل مجنون النفطي
إنطلاق خط شحن بحري مباشر بين روسيا وسورية الشهر المقبل
العراق يزيد صادرات النفط من الجنوب 200 ألف ب/ي لتعويض النقص من حقول كركوك
ارتفاع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات
انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المتون والمصلوب بالجوف
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة
[23/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by