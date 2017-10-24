ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:05:48م
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومصرع عشرات المرتزقة
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وعمليات قنص تسفر عن مصرع عدد من المرتزقة ،فيما أعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة عدد من جنوده.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11مواطنا فلسطينيا من الضفة.. ويغلق شارع صلاح الدين وسط القدس
تراجع المساحات الحرجية زاد بنسبة 51 % في العام 2016
صرف 80 ألف لتر ديزل للمنشآت الصحية والخدمية بالحديدة
بنجلادش: ينبغي أن يعود الروهينجا لوطنهم بأمان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تراجع المساحات الحرجية زاد بنسبة 51 % في العام 2016
[24/أكتوبر/2017]
واشنطن-سبأ:

سجل تراجع المساحات الحرجية مستوى قياسيا العام 2016 مع خسارة 29,7 مليون هكتار اي ما يوازي مساحة نيوزيلندا على ما أظهرت تقديرات نشرتها الاثنين منظمة "غلوبال فوريست ووتش".

ويعود هذا الارتفاع بنسبة 51 % خلال سنة الى الحرائق الكثيرة التي شبت في العالم العام الماضي. ويفترض ان ترفع الحرائق العنيفة التي شهدتها كاليفورنيا والبرتغال تراجع المساحات الحرجية الى مستويات قياسية جديدة في العام 2017.

ويعزا الارتفاع الكبير في حرائق الغابات في عامي 2015 و2016 بجزء منه الى تأثير تيار "إل نينيو" الحار في المحيط الهادئ وهو الثاني من حيث القوة حتى الان مما يؤدي الى جفاف كبير في المناطق المدارية.

وقالت المنظمة وهي شراكة تقوم على مراقبة الغابات اطلقتها هيئة البحث الدولية "وورلد ريسورسيز إنستيتوت" ان التغير المناخي يزيد ايضا من قوة حرائق الغابات وكلفتها.

واضافة الى الحرائق، ساهم قطع اشجار الغابات لاغراض الزراعة وقطع الخشب والنشاطات المنجمية في التراجع الكبير في مساحة الغابات خلال العام 2016.

وتكبدت البرازيل واندونيسيا والبرتغال خصوصا الخسارة الاكبر في الغطاء الحرجي بسبب الحرائق في 2016.

فقد خسرت منطقة الأمازون البرازيلية 3,7 ملايين هكتار، أي أكثر بثلاث مرات من الخسارة التي تكبدتها سنة 2015.

وتراجعت المساحات الحرجية في البرتغال بنسبة 4 %، وهو أكبر تراجع يسجل على صعيد البلدان، في حين أتت النيران على أكثر من 600 ألف هكتار في فورت ماكموري الكندية في مايو الماضي، ما تسبب بخسائر بقيمة 8,8 مليارات دولار.

وقد تؤدي الحرائق الحرجية وإزالة الغابات إلى ارتفاع الوفيات المبكرة وانتشار الأمراض، كما أنها قد تؤثر تأثيرا سلبيا جدا على الاقتصاد، بحسب ما جاء في التقرير الذي أوضح أنها قد تؤثر أيضا على مصادر المياه والتنوع الحيوي وتخلّف كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11مواطنا فلسطينيا من الضفة.. ويغلق شارع صلاح الدين وسط القدس
بنجلادش: ينبغي أن يعود الروهينجا لوطنهم بأمان
"العمليات المشتركة" تنفي وقوع اشتباكات بين البيشمركة والقوات العراقية غربي الموصل
أمريكا تدرس إمكانية فرض عقوبات على ميانمار
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
العبادي يلتقي تيلرسون في بغداد ويؤكد أن مقاتلي الحشد الشعبي "عراقيون"
مقتل 16 شخصاً بينهم 12 من مسلحي (داعش) شمال العراق
وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا يدعون للحوار لحل الازمة في شبه الجزيرة الكورية
الجيش المصري يعلن عن تدمير سيارات محملة بأسلحة وذخائر عند الحدود الغربية للبلاد
بدء أعمال اجتماع في الجزائر حول مكافحة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المتون والمصلوب بالجوف
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة
[23/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by