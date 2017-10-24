قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومصرع عشرات المرتزقة استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وعمليات قنص تسفر عن مصرع عدد من المرتزقة ،فيما أعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة عدد من جنوده. موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية. وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة. البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.