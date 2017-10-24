[24/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
أكد وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية عبد الجبار أحمد محمد، اهتمام قيادة المحافظة بدعم المنشآت الصحية والخدمية لتقديم خدماتها للمواطنين.
وأوضح وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جهود محافظ المحافظة حسن الهيج أثمرت عن توفير وصرف 80 ألف لتر ديزل لمواجهة العجز القائم الناتج عن انقطاع كهرباء الخط الساخن الذي يمد المنشآت الصحية والخدمية بالكهرباء.
وأشار إلى أن كمية الديزل المصروفة من فائض نسبة التبخر في منشأة رأس عيسى تم توزيعها على هيئة مستشفى الثورة ومستشفيي العلفي والعسكري ومركز السلخانة للأمومة والطفولة ومراكز الغسيل الكلوي في الحديدة وباجل وزبيد والقناوص ومحطة تحلية مياه كمران والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.
وأشاد الوكيل عبد الجبار بتعاون الجميع في توفير وتوزيع كمية الديزل لمعالجة جزء من الصعوبات التي تواجه المرافق الصحية والخدمية بما يسهم في استمرار تقديم خدماتها لأبناء المحافظة.
سبأ