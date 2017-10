Meurtre de deux mercenaires de l'agression au district de Sourwah [24/أكتوبر/2017]

MARIB, 24 Oct. (SABA)-Deux mercenaires de l'agression saoudienne ont été tuées par les feux de l'armée et des forces populaires au district de Sourwah, qui se trouve au gouvernorat de Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA, que deux mercenaires de l'agression ont été tuées au sommet d'Al-Matar à l'Est de Sourwah.



AM



SABA