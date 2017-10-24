ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:05:48م
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومصرع عشرات المرتزقة
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وعمليات قنص تسفر عن مصرع عدد من المرتزقة ،فيما أعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة عدد من جنوده.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11مواطنا فلسطينيا من الضفة.. ويغلق شارع صلاح الدين وسط القدس
تراجع المساحات الحرجية زاد بنسبة 51 % في العام 2016
صرف 80 ألف لتر ديزل للمنشآت الصحية والخدمية بالحديدة
بنجلادش: ينبغي أن يعود الروهينجا لوطنهم بأمان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بنجلادش: ينبغي أن يعود الروهينجا لوطنهم بأمان
[24/أكتوبر/2017]
جنيف-سبأ:

دعت بنجلادش الاثنين ميانمار للسماح بعودة نحو مليون من لاجئي الروهينجا المسلمين إلى ديارهم في ظل ظروف آمنة وقالت إن العبء أصبح ”غير محتمل“ على أراضيها.

وعبر نحو 600 ألف شخص الحدود منذ 25 أغسطس عندما هاجم متمردون مواقع أمنية مما دفع جيش ميانمار لشن هجوم مضاد عنيف في ولاية راخين وصفته الأمم المتحدة بأنه عملية تطهير عرقي.

وقال شاميم احسان سفير بنجلادش لدى الأمم المتحدة في جنيف في اجتماع للمانحين ”هذه أكبر عملية خروج جماعي من دولة واحدة منذ مذبحة رواندا عام 1994“.

وأضاف ”على الرغم من مزاعم بعكس ذلك، لم ينته العنف في ولاية راخين. وما زال آلاف يدخلون يوميا“.

وقال إن المساعدات الإنسانية الحيوية يجب أن تستمر مضيفا أن ”من الضرورة القصوى أن تفي ميانمار بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في الآونة الأخيرة وأن تكفل عودة آمنة وطوعية ولائقة لمواطنيها إلى ديارهم في ميانمار“.

وتابع احسان أن وزير داخلية بنجلادش زار يانجون الاثنين لإجراء محادثات من أجل إيجاد ”حل دائم“.

لكن ميانمار تواصل توجيه ”دعايتها التي تفيد أن الروهينجا مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش“ موضحا أن ”هذا الإنكار الفج للهوية العرقية للروهينجا ما زال يمثل عقبة“.

وتعتبر ميانمار الروهينجا دون جنسية رغم أنهم يرصدون تاريخ وجود أسرهم في البلاد منذ أجيال.

من جهته قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين إن البلدين بدآ محادثات ”عودة اللاجئين لوطنهم“.

وقال إنه ينبغي ”إعادة تهيئة“ أوضاع مشجعة في راخين وأضاف أن هذا يجب أن يشمل حلا لمسألة الجنسية بالنسبة لأقلية الروهينجا.

وناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 434 مليون دولار كمساعدات لإنقاذ حياة 1.2 مليون شخص لمدة ستة أشهر. وقال بيان نهائي للأمم المتحدة إنه تم جمع 344 مليون دولار منها حتى الآن.

وقال مارك لوكوك مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ”نحتاج لمزيد من المال لملاحقة الاحتياجات المتزايدة. هذه ليست أزمة معزولة بل هي أحدث جولة في دورة الاضطهاد والعنف والتشريد المستمرة منذ عقود“.

وقال وليام لاسي سوينج مدير المنظمة الدولية للهجرة إن ما بين ألف وثلاثة آلاف من الروهينجا يدخلون بنجلادش يوميا ووصفهم بأنهم ”الأكثر نبذا وعرضة للتهديدات في العالم“.

ووصفتهم جوان ليو رئيسة منظمة أطباء بلا حدود الخيرية بأنهم ”الموتى الأحياء“.

وقالت إن هناك 210 أسرة في المستشفيات فقط لنحو مليون لاجئ وهناك زيادة في حالات سوء التغذية كما لا توجد مراحيض كافية لمنع التلوث مضيفة أن ”المخيم قنبلة موقوتة ويتجه صوب أزمة صحية شاملة“.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11مواطنا فلسطينيا من الضفة.. ويغلق شارع صلاح الدين وسط القدس
تراجع المساحات الحرجية زاد بنسبة 51 % في العام 2016
"العمليات المشتركة" تنفي وقوع اشتباكات بين البيشمركة والقوات العراقية غربي الموصل
أمريكا تدرس إمكانية فرض عقوبات على ميانمار
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
العبادي يلتقي تيلرسون في بغداد ويؤكد أن مقاتلي الحشد الشعبي "عراقيون"
مقتل 16 شخصاً بينهم 12 من مسلحي (داعش) شمال العراق
وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا يدعون للحوار لحل الازمة في شبه الجزيرة الكورية
الجيش المصري يعلن عن تدمير سيارات محملة بأسلحة وذخائر عند الحدود الغربية للبلاد
بدء أعمال اجتماع في الجزائر حول مكافحة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المتون والمصلوب بالجوف
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة
[23/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by