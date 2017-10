Ciblage de sites de l'ennemi [24/أكتوبر/2017]

NAJRAN, 24 Oct. (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de sites et de rassemblements de l'armee saoudienne et ses mercenaires à Najran, à Jizan et à Asir, faisant de pertes parmi leurs rangs.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de missile a ciblé de rassemblement de mercenaires de l'armée saoudienne dans la zone de Dhou Raoua'ain et à l'Est d'Al-Qifal utilisant de rouquettes de type de Katioucha.



La source a ajouté que la force de l'artillerie a bombardé de rassemblements de l'armée saoudienne et ses mercenaires dans le site d'Al-Fawaz et la conduite de Siqam, d'Al-Makhrouq et les sommets de Rajla'a.

A Jizan, l'artillerie del 'armée et des forces populaires a ciblee de rassemblements de soldats saoudiens et de mercenaires dans la zone d'Al-Ramdhah et d'Al-Tiwal et les rassemblements de soldats saoudiens au site d'Al-Mashriq.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé deux rassemblements de mercenaires dans la zone de Majazat à Asir, ajoutant que les ambulances se sont participées au lieu, notant que des unités de l'élite de l'armée et des forces populaires ont tué l'un de mercenaires devant le port d'Alib.



