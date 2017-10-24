ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:05:48م
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومصرع عشرات المرتزقة
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وعمليات قنص تسفر عن مصرع عدد من المرتزقة ،فيما أعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة عدد من جنوده.
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
أكدت روسيا أن عدم سماح السلطات الأمريكية لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بالوصول إلى أرشيف القنصلية الروسية في مدينة سان فرانسيسكو هو انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وخرق للمواثيق والأعراف الدولية.
وزراء العمل الأوروبيون يتوصلون لاتفاق بشأن تعديل نظام الإعارة
توصل وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الإعارة، الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي وذلك بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة.
البوسني جومهور ينال لقب كأس الكرملين للتنس
نال البوسني دامير جومهور المصنف السادس اليوم الاحد لقب منافسات فردي الرجال في كأس الكرملين للتنس.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11مواطنا فلسطينيا من الضفة.. ويغلق شارع صلاح الدين وسط القدس
تراجع المساحات الحرجية زاد بنسبة 51 % في العام 2016
صرف 80 ألف لتر ديزل للمنشآت الصحية والخدمية بالحديدة
بنجلادش: ينبغي أن يعود الروهينجا لوطنهم بأمان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
"العمليات المشتركة" تنفي وقوع اشتباكات بين البيشمركة والقوات العراقية غربي الموصل
[24/أكتوبر/2017]
بغداد-سبـأ:

نفت مصادر في غرفة "العمليات المشتركة" العراقية ، وقوع أي اشتباكات بين قوات عراقية والبيشمركة غربي الموصل، عكس ما أعلنته الأخيرة.

وأفادت المصادر، بأنه لم تدر أي اشتباكات أو مواجهات في منطقة ربيعة الواقعة على بعد 115 كم غرب الموصل.

وكانت قوات البيشمركة، قد أعلنت اليوم أنها صدت هجوما واسعا للحشد الشعبي في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة، الواقعة غربي مدينة الموصل.

وتحدثت مصادر من البيشمركة أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين من نوع "همر"، بالإضافة إلى مدرعة، مشيرا إلى عدم وقوع أي خسائر في صفوف قوات البيشمركة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11مواطنا فلسطينيا من الضفة.. ويغلق شارع صلاح الدين وسط القدس
تراجع المساحات الحرجية زاد بنسبة 51 % في العام 2016
بنجلادش: ينبغي أن يعود الروهينجا لوطنهم بأمان
أمريكا تدرس إمكانية فرض عقوبات على ميانمار
موسكو: منع واشنطن وصولنا إلى مبنى قنصليتنا بسان فرانسيسكو انتهاك خطير
العبادي يلتقي تيلرسون في بغداد ويؤكد أن مقاتلي الحشد الشعبي "عراقيون"
مقتل 16 شخصاً بينهم 12 من مسلحي (داعش) شمال العراق
وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا يدعون للحوار لحل الازمة في شبه الجزيرة الكورية
الجيش المصري يعلن عن تدمير سيارات محملة بأسلحة وذخائر عند الحدود الغربية للبلاد
بدء أعمال اجتماع في الجزائر حول مكافحة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المتون والمصلوب بالجوف
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[23/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة
[23/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by