عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل "العمليات المشتركة" تنفي وقوع اشتباكات بين البيشمركة والقوات العراقية غربي الموصل بغداد-سبـأ:



نفت مصادر في غرفة "العمليات المشتركة" العراقية ، وقوع أي اشتباكات بين قوات عراقية والبيشمركة غربي الموصل، عكس ما أعلنته الأخيرة.



وأفادت المصادر، بأنه لم تدر أي اشتباكات أو مواجهات في منطقة ربيعة الواقعة على بعد 115 كم غرب الموصل.



وكانت قوات البيشمركة، قد أعلنت اليوم أنها صدت هجوما واسعا للحشد الشعبي في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة، الواقعة غربي مدينة الموصل.



وتحدثت مصادر من البيشمركة أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربتين عسكريتين من نوع "همر"، بالإضافة إلى مدرعة، مشيرا إلى عدم وقوع أي خسائر في صفوف قوات البيشمركة.

سبأ [24/أكتوبر/2017]سبأ