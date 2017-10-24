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آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:05:48م
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومصرع عشرات المرتزقة
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وعمليات قنص تسفر عن مصرع عدد من المرتزقة ،فيما أعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة عدد من جنوده.
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قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومصرع عشرات المرتزقة
[24/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ :

استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وعمليات قنص تسفر عن مصرع عدد من المرتزقة ،فيما أعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة عدد من جنوده.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )- أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع وإصابة ثلاثة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية حيث قتل العريف سعيد علي منيع القريشي القحطاني، وأصيب الملازم أول فهد فيصل حكمي ، هاجد سعد ال محمد السبيعي .

وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في موقع الفواز وقيادة سقام والمخروق الكبير في نجران بقذائف المدفعية ،وتم قصف تجمعات آخرى في مرتفعات رجلا.

فيما قصفت القوة الصاروخية تجمعات للمرتزقة شرقي القفال بعدد من صورايخ الكاتيوشا ،واستهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء .

في جيزان قصفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في موقع المشرق بعدد من القذائف ،وتجمعات آخرى في الرمضة والطوال ،وتم قنص مرتزق للجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في مجازة .

وأكد المصدر مصرع وإصابة ثلاثة من المرتزقة في صالة بمحافظة تعز ،ومصرع المرتزق ناصر محمد سعيد البريهاني الصبيحي بنيران الجيش واللجان في جبهة المخا، وقنص ستة من المرتزقة في مناطق متفرقة ،فيما استهدفت المدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب معسكر خالد في مديرية موزع .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية مباغته على مواقع المرتزقة في وادي صقر بالساقية بمحافظة الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

كما نفذ الجيش واللجان عملية أغارة مواقع المرتزقة في اليتمة نتج عنها تدمير آلية عسكرية وإحراق خيامهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم اغتنام العديد من الاسلحة ، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين نوعي نفذته وحدة الهندسة في خب والشعف .

في نهم تم قنص مرتزقين ،وعملية هجومية نفذها الجيش و اللجان على مواقع المرتزقة في القرن أسفرت عن قتلى و حرجى في صفوفهم ،و استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في مديرية الزاهر بالبيضاء .

وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق وادي ربيعة بمحافظة مأرب، وتم قنص أثنين مرتزقة في تبة المطار بصرواح .

وذكر المصدر أنه تم تدمير مدرعة نوع بي ام بي بصاروخ موجه قبالة ساحل ميدي

وقصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي.


سبأ
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