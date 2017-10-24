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العبادي يلتقي تيلرسون في بغداد ويؤكد أن مقاتلي الحشد الشعبي "عراقيون"
[24/أكتوبر/2017]
بغداد - سبأ:
شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي وصل في زيارة غير معلنة الاثنين إلى بغداد على أن عناصر الحشد الشعبي مقاتلون عراقيون وليسوا "ميليشيات إيرانية" كما وصفهم الوزير الأحد.

وقال العبادي خلال لقائه تيلرسون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية إن "مقاتلي الحشد الشعبي هم مقاتلون عراقيون قاتلوا الإرهاب ودافعوا عن بلدهم وقدموا التضحيات التي ساهمت بتحقيق النصر على داعش".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "الحشد مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة والدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة. إن مقاتلي الحشد علينا تشجيعهم لأنهم سيكونون أملا للبلد وللمنطقة".

من جهته، أكد مصدر في الرئاسة العراقية أن تيلرسون، التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، من دون مزيد من التفاصيل.

من جانب آخر،لفت مصدر في رئاسة الوزراء العراقية إلى أن تيلرسون والعبادي تطرقا إلى "الإجراءات الحكومية لفرض السلطة الاتحادية في كركوك إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي الحكومة العراقية وإقليم كردستان إلى حل صراعهما بشأن تقرير مصير الأكراد والأراضي المتنازع عليها عبر الحوار.

وقال تيلرسون في بداية تصريحاته "نحن قلقون ونشعر ببعض الحزن". وأضاف "لدينا أصدقاء في بغداد وأصدقاء في أربيل ونشجع كل الأطراف على الدخول في نقاش... ويمكن مناقشة كل الخلافات".

سبأ
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