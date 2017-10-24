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آخر تحديث: الثلاثاء، 24 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:55:06ص
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهوري خلال الساعات الماضية .
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  محلي
طيران العدوان يواصل استهداف منازل المواطنين
[24/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهوري خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منزل مواطن شمال قرية الغولة بمديرية نهم محافظة صنعاء ، و شن أربع غارات على مديريتي المصلوب والمتون بمحافظة الجوف .

وذكر المصدر أن الطيران شن غارتين على منطقة الجعملة في مديرية مجز و أربع غارات على آل صبحان بمديرية باقم و ثلاث غارات على منطقتي الفرع و البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على منطقة العبيسة بمديرية كشر و تسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .

سبأ
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