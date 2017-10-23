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آخر تحديث: الإثنين، 23 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:42:44م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من مشائخ همدان
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء عدد من مشائخ مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وبحضور محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام .
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس.
ارتفاع النفط بفضل تراجع الإمدادات وزيادة الطلب
سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط في ظل مؤشرات جديدة على زيادة الطلب على الخام.
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مصرع اثنين من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[23/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ :
لقي اثنان من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهما اليوم بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنبــاء اليمنية(سبأ) قنص اثنين من مرتزقة العدوان في تبة المطار شرق صرواح.
سبـأ
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